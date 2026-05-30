Luis Enrique, bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiliz ekibi Arsenal finalde karşı karşıya geldi.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetti.

Paris Saint-Germain, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten karşılaşmada Arsenal’i seri penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek şampiyon oldu.

ÜÇÜNCÜ KEZ ŞAMPİYON OLDU

PSG'nin İspanyol teknik direktörü Luis Enrique, kariyerindeki üçüncü UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşadı.

56 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, ilk şampiyonluğunu 2015 yılında Barcelona’nın başında elde etmişti.

PSG yönetiminde üst üste ikinci kez kupaya uzanan Luis Enrique; Carlo Ancelotti, Bob Paisley, Zinedine Zidane ve Pep Guardiola'nın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni teknik direktör olarak en az 3 kez kazanan isimler arasına girmiş oldu.