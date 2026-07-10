Macron’un Şam ziyareti sırasında bombalı saldırı düzenleyen teröristler yakalandı

Suriye’nin başkenti Şam’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ziyareti sırasında düzenlenen bombalı saldırılara ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Güvenlik birimleri, saldırıların faillerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelileri yakaladı.

Suriye güvenlik güçleri, saldırıların ardından başlattıkları kapsamlı teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda terör hücrelerine ulaştıklarını bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI SALDIRGANLARIN İZİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı ve iç güvenlik birimleri, Şam’da meydana gelen patlamaların ardından geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının detaylı şekilde incelenmesiyle saldırıya karıştığı belirlenen kişilerin kimlikleri tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin hareketlerini takip ederek adreslerine ulaştı.

Fiziki ve teknik takip sürecinin tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

HÜCRE EVLERİNE EŞ ZAMANLI BASKIN

Suriye Terörle Mücadele birimlerinin koordinasyonunda hazırlanan operasyon kapsamında Şam ve çevresindeki çeşitli noktalara eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonların; Al-Kutayfe, Seyyide Zeyneb, Dahiyet Kudsaya, İş el-Verver ve Hüseyniye bölgelerinde belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.

Baskınlarda, bombalı saldırılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen tüm şüphelilerin yakalandığı açıklandı.

ŞÜPHELİLERİN DEAŞ ÜYESİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Şam Kırsalı İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Ahmed el-Dalati, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, ilk sorgulamalarda şüphelilerin terör örgütü DEAŞ mensubu olduklarının tespit edildiğini söyledi.

El-Dalati, ülkenin güvenlik ve istikrarını hedef alan girişimlere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, güvenlik birimlerinin olası tehditlere karşı teyakkuz halinde olduğunu ifade etti.

Şüphelilerin bağlantılarının, saldırı hazırlık süreçlerinin ve olası diğer planlarının ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın genişletildiği aktarıldı.

"ÜLKENİN İSTİKRARINI BOZMAK İSTEYENLERE KARŞI KARARLI MÜCADELE"

Suriye makamları, terörle mücadele operasyonlarının ulusal güvenliğin korunması amacıyla devam edeceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör faaliyetlerinin engellenmesi için güvenlik kurumları arasındaki koordinasyonun sürdürüleceği belirtilirken, vatandaşlardan da şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmeleri istendi.

PATLAMALARDA 18 KİŞİ YARALANMIŞTI

Şam’da 7 Temmuz’da Turizm Bakanlığı yakınlarında meydana gelen art arda iki patlamada 4’ü polis olmak üzere toplam 18 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, saldırıların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un konaklaması için oluşturulan güvenlik bölgesinin dışında gerçekleştiğini ve resmi ziyaret programını etkilemediğini bildirmişti.

Macron’un ziyaret programının planlandığı şekilde devam ettiği belirtilirken, saldırıların ardından Suriye güvenlik birimleri sorumluların yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatmıştı.