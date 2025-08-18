12 kilo vermişti! Şarkıcı Merve Özbey nasıl zayıfladığını açıkladı

İş insanı Kenan Koçak ile 2020 yılında hayatını birleştiren Merve Özbey'in Elif Özüm adından bir kızı Emir adında da bir oğlu var.

İkinci kez anne olduktan sonra geçirdiği fiziksel değişimle dikkat çeken Merve Özbey, 12 kilo verdiğini açıkladı.

"YORULUNCA YEMİYORUM"

Kiloları vermesiyle ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "12 kilo kadar gitti e tabi Emir biraz büyüdü artık hormonlar yerine oturdu. Birazcık da dikkat ediyorum, yolda da çok yoruluyoruz. O yorgunluk bazen bende yememezlik yaratıyor" dedi.

Merve Özbey geçtiğimiz yıllarda sırrını anlatırken şunları söylemişti:

"Kimsenin bilmediği, zinde kalmamı sağlayan sırrım çörek otu yağı ve sarımsak. Hayatın boyunca fit kalmak istiyorsan spor yap ve pozitif düşün ki ruhun yaşlanmasın."