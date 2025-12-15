Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'tan yeni paylaşım: Sensizlik büyük mesele

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuzeyin Oğlu olarak tanınan ünlü şarkıcı Volkan Konak, 31 Mart'ta KKTC'de sahne aldığı esnada fenalaşmış, apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Eşinin ani ölümüyle yıkılan ve zor günler geçiren Selma Konak, sık sık özlemini dile getiriyor.

Eşinin ölümünden sonra kameralardan uzak duran Selma Konak, son paylaşımıyla da duygularını bir kez daha dile getirdi.

"BÜYÜK MESELE"

Konak'ın eşi Selma Konak, ünlü şarkıcının şarkı söylediği bir videoyu paylaşarak altına "Sensizlik büyük mesele Volkan'ım" notunu düştü. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündem oldu.