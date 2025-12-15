Rapçi Sagopa Kajmer'in sahnesinde ilginç anlar! Ağzına sigara attılar

- Rapçi Sagopa Kajmer'in konserinde ilginç anlar yaşandı.
- Bir hayranı, sahneye fırlattığı sigarayı Kajmer'in ağzına isabet ettirdi.
- Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük ilgi topladı.
Türkçe rapin en özgün kalemlerinden Sagopa Kajmer, geçtiğimiz günlerde hayranlarıyla bir araya geldi.
AĞZINA SİGARA ATTI
Her konserine sevenleri tarafından yoğun ilgi gösterilen ünlü rapçi, son sahnesinde ilginç anlar yaşadı.
Bir dinleyici, Sagopa Kajmer’in ağzına tam isabetle sigara fırlattı. Ağzına sigara gelmesiyle şoke olan ünlü rapçinin görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada kısa sürede viral olan videoya beklendiği üzere yorum yağdı!