Rapçi Sagopa Kajmer'in sahnesinde ilginç anlar! Ağzına sigara attılar

Rap dünyasının en popüler isimlerinden Sagopa Kajmer'in konserinde sosyal medyada gündem olan anlar yaşandı. Hayranının sahneye attığı sigara Kajmer'in ağzına girdi.

Yayınlama Tarihi: 15.12.2025 13:43
Türkçe rapin en özgün kalemlerinden Sagopa Kajmer, geçtiğimiz günlerde hayranlarıyla bir araya geldi.

AĞZINA SİGARA ATTI

Her konserine sevenleri tarafından yoğun ilgi gösterilen ünlü rapçi, son sahnesinde ilginç anlar yaşadı.

Bir dinleyici, Sagopa Kajmer’in ağzına tam isabetle sigara fırlattı. Ağzına sigara gelmesiyle şoke olan ünlü rapçinin görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan videoya beklendiği üzere yorum yağdı!

