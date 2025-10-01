19 yıllık evlilikten kötü haber! Nicole Kidman ile Keith Urban boşanıyor

2006 yılından bu yana mutlu beraberlikleri süren Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman ile şarkıcı Keith Urban'ın seneler sonra ayrıldığı ortaya çıktı.

17 yaşındaki Sunday Rose ve 14 yaşındaki Faith Margaret adında iki çocukları bulunan ünlü çiftin ayrılık haberi geldi. Çiftin neden ayrıldığı henüz bilinmezken BBC, ayrılığı doğruladı.

19 YIL SONRA

Çiftin yazdan beri ayrı yaşadığını ve ayrılığı Kidman'ın istemediğini iddia edildi.

Keith Urban'ın, Nashville'deki aile evinden taşındığı ve aynı şehirde kendine bir ev satın aldığı da öne sürüldü.

"MUTLU YILLAR"

Son olarak haziran ayında birlikte görüntülenen ve boşanmayı planlayıp planlamadıkları bilinmeyen taraflardan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Öte yandan birkaç ay önce Nicole Kidman, eşiyle evlilik yıl dönümlerini "Mutlu yıl dönümleri bebeğim" diyerek bu pozla kutlamıştı.