Oyuncu Yunus Günçe'nin evinde yangın çıktı

En son Survivor yarışmasındaki performansıyla adından söz ettiren Yunus Günçe, uzun zamandır gösterileriyle gündemdeydi.

Günçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evlerinde yangın çıktığını açıkladı.

"SABAHTAN BERİ TEMİZLİK YAPIYORUZ"

Ünlü isim, eşiyle beraber ciddi bir kaza atlattıklarını açıkladı. Evlerinde yangın çıktığını söyleyen Yunus Günçe, şu ifadeleri kullandı: "Bugün bambaşka işlerimiz vardı ama sabahtan beri temizlik yapıyoruz evde. Çünkü akşam evimizde yangın çıktı. Neyse ki anında müdahale ettik. Milas Jandarma Komutanlığı ve Milas İtfaiyesi de çok hızlı ve ilgiydi. Onlara da ayrıca teşekkür ederiz.

Komşularımız da en az bizim kadar uğraştı. Çok ciddi bir şey atlattık. Köpeklerimiz ve biz iyiyiz. Yangının ne kadar korkutucu bir şey olduğunu gördük, yaşadı. Umarız bir daha yaşamayız. Kimse yaşamaz!"