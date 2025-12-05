Abone ol: Google News

Şarkıcı Tarık Mengüç'ün rapçi oğlu Baran askere gidiyor! Uğurlama eğlencesi yaptı

Ünlü oyuncu Tarık Mengüç, kendisiyle aynı mesleği seçen rapçi oğlu Baran'ı asker eğlencesiyle uğurladı.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 10:19
Tarık Mengüç'ün rapçi olarak tanınan oğlu Baran Mengüç, asker yolcusu! Ünlü şarkıcı, oğlu için asker eğlencesini düzenledi.

KUŞTEPE'DE EĞLENCE

Kuştepe'nin sokaklarında davul-zurna eşliğinde coşku doruğa  çıktı. Eğlencede, Mengüç'ün oğluyla gurur duyduğu anlar dikkat çekti.

BABA GURURU

Mengüç ise asker eğlencesi boyunca enerjisi ve sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu. Kendi asker eğlencesinde mikrofonu eline aldı, şarkı söyledi.

Oğluyla birlikte oynayan Mengüç'ün gururlu anları, çevredekilerin gözünden kaçmadı.

Baran Mengüç, kısa süre içinde birliğine teslim olacak.

