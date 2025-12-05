Şarkıcı Tarık Mengüç'ün rapçi oğlu Baran askere gidiyor! Uğurlama eğlencesi yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarık Mengüç'ün rapçi olarak tanınan oğlu Baran Mengüç, asker yolcusu! Ünlü şarkıcı, oğlu için asker eğlencesini düzenledi.

KUŞTEPE'DE EĞLENCE

Kuştepe'nin sokaklarında davul-zurna eşliğinde coşku doruğa çıktı. Eğlencede, Mengüç'ün oğluyla gurur duyduğu anlar dikkat çekti.

BABA GURURU

Mengüç ise asker eğlencesi boyunca enerjisi ve sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu. Kendi asker eğlencesinde mikrofonu eline aldı, şarkı söyledi.

Oğluyla birlikte oynayan Mengüç'ün gururlu anları, çevredekilerin gözünden kaçmadı.

Baran Mengüç, kısa süre içinde birliğine teslim olacak.