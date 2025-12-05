Bade İşçil güzel olmanın zorluklarını anlattı: "Kadınlar beni kıskanıyor"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin ''Pelo''su olarak hafızalarımızda yer edinen güzel oyuncu Bade İşçil, Saba Tümer'in programına konuk oldu.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Bade İşçil, son dönemde sosyal medyada paylaştığı video ve fotoğraflarla gündem oluyor.

İşçil, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Sarışın güzellerden İşçil, güzelliğin zorluklarından bahsetti.

"ERKEKLERLE DAHA İYİ ANLAŞIYORUM"

Kadınlarla pek fazla anlaşamadığını dile getiren ünlü oyuncu, "Erkeklerle hep daha iyi anlaşabiliyordum. Kadınlar kıskanıyorlar demek istemiyorum ama dışarı atılma, diskalifiye edilme gibi bir durum yaşıyordum sürekli." diye konuştu.