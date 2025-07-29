2 ayda 15 kilo veren Deniz Seki mayosunu giydi! Pozları gündem oldu

Şu sıralar yeni görüntüsüyle kendisinden konuşturan Türk pop müziğinin sevilen ismi Deniz Seki, 2 ayda iğne ipliğe dönerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Hızla kilo kaybeden Deniz Seki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Seki son olarak mayolu pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Seki'nin emoji ekleyerek yayınladığı mavi mayolu pozları, görenlerden tam not aldı. 55 yaşındaki Seki'nin tatil pozlarını gören kullanıcılar "Genç kızlara taş çıkartır" yorumunu yaptı.

"İĞNE YOK"

Seki, zayıflama süreciyle ilgili merak edilenleri ilk kez açıkladı. Bir destek almadan kilo verdiğini söyleyen Seki, "İğne kullanmadım. Tamamen kendi irademle zayıfladım. Her istediğim yemekten 2-3 çatal alarak yedim. Günde 1 saat yürüyüş yaptım ve akşam saat 19.00'dan sonra hiçbir şey yemedim." dedi.