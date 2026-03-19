3. bebeğine hamile! Özlem Ada Şahin'den yeni pozlar geldi

Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile nikah masasına oturdu. Çiftin Arya ve Zeynep Mira adını verdikleri 2 kız çocukları olmuştu.

Şahin, sosyal medya hesabından 3. kez baba olacağının müjdesini vermişti.

"HAYIRLI BİR HABER"

Eşi ve çocuklarıyla bir video yayınlayan Berkay, "Cuma günü sizlere hayırlı bir haber vermek istedik" ifadelerini kullanmıştı. Çiftin paylaşımına beğeni ve tebrik yorumu yağmıştı.

16. HAFTA

3. kez hamilelik heyecanı yaşayan Özlem Ada Şahin'den yeni kareler geldi. Hamileliğinde 16. haftayı geride bırakan Şahin, belirginleşen karnı ve fit görüntüsüyle takipçilerinden tam not aldı. Ünlü fenomenin gönderisine yorum ve beğeni yağdı.