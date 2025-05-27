3 çocuk annesi! Oyuncu Bergüzar Korel bikinili pozlarıyla büyüledi

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Üçüncü çocuktan sonra kilo alan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sıkı diyet ve sporla 8 ayda tam 25 kilo vererek istediği fiziğe kavuşmuştu.

İstediği kiloya ulaşsa da diyetini devam ettirerek kilosunu korumaya çalışan Korel, tedbiri elden bırakmıyor.

HAYATINDAN ÇIKARDI

Hayatından süt ürünleri, şekeri ve glüteni çıkardığını söyleyen Bergüzar Korel, "Sevdiğim tüm lezzetleri alternatif tariflerle yapıyorum" dedi. Oyuncu ayrıca diyetisyeniyle de bu süreci kontrollü şekilde sürdürüyor.

BERGÜZAR'IN ZAYIFLAMA SIRRI

2 saat yürüyüş yapan ve 1 saat yüzen oyuncu, sağlıklı ve düzenli besleniyor. Korel, diyetisyeninin reçetesine göre yemek yemeye devam ederken sezonu da açtı.

Renkli bikinisiyle sosyal medyada pozlarını paylaşan oyuncunun fit görünümüne beğeni yağdı.