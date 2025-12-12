Murat Cemcir'den ilk açıklama: "Merhaba ikinci hayat"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir zamanlar yakın dostu olduğu Ahmet Kural ile beraber oynadığı "Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi popüler yapımlarda rol alan Murat Cemcir, geçtiğimiz haftalarda evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

72 SAAT YOĞUN BAKIM

İç kanama geçirdiği tespit edilen Cemcir, yoğun bakıma alınmış ve 72 saat boyunca burada tedavi edilmişti. 49 yaşındaki oyuncu, yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alınmış, daha sonra da taburcu olmuştu.

Sağlık sorunlarını atlatan ve evde dinlenmeye geçen Murat Cemcir'den ilk paylaşım geldi. Cemcir, "3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi... Başta doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve bütün hastanesi personeline teşekkür ediyorum." yazdı.

Ünlü sanatçı, paylaşımının devamında ise şunları yazdı:

"MERHABA İKİNCİ HAYAT"

"Merhaba 2. hayat. Başta ailem ve akrabalarım olmak üzere; geçmiş olsun demek için; hastaneye gelip beni hastanede ziyaret eden, telefonla arayan, farklı mecralardan mesaj yazan, beni tanıyanlar ve tanıdıkları yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten, bana ulaşamayıp kalbi bir şekilde gönlünden bana geçmiş olsun dileyerek sevdiklerini gösteren, hissettiren, kalbiyle iyileşmem için dua eden herkese tüm kalbimle teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum.

"ALLAH KORUMUŞ"

Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş... Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu...

Evde istirahat evresine geçiyoruz. Biz diyorum refakatçilerime teşekkür ediyorum."