Ebru Şancı’dan havyar paylaşımı! Fiyatı şoke etti

- Ebru Şancı, sosyal medya hesabında havyarın yüksek fiyatını paylaşarak dikkat çekti.
- 250 gramlık havyarın 280 bin TL olduğunu öğrenen Şancı, esprili bir yorumda bulundu.
- Havyarın albino balıktan yapıldığını belirterek özel lezzetin maliyetine vurgu yaptı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlülerden Ebru Şancı, yayınladığı videolarla dikkat çekmeye devam ediyor.
Yurt dışında gördüğü havyar fiyatını duyunca şaşkınlığını gizleyemeyen Ebru Şancı, dudak uçuklatan rakam karşısında yaptığı espriyi patlattı.
280 BİN TL
Havyarın kilosu hakkında bilgi alırken, 250 gramlık bir porsiyonun 280 bin TL’yi bulduğunu öğrenen Şancı, esprili bir dille “Bunu yiyen insan tuvalete gitmeye üzülür.” ifadelerini kullandı.
Ünlü isim, ayrıca havyarın albino balıktan yapıldığını da açıklayarak özel lezzetin maliyetine dikkat çekti.