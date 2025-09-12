4 ayda 18 kilo verdi! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan'ın son hali gündem oldu

Ekranların başarılı oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan'ın kilolu halinden eser kalmadı. Ünlü isim, şimdilerde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.
Sunuculuğunu üstlendiği “Empati” adlı programının yeni sezonu için fotoğraf çekimine katılan Ahmet Mümtaz Taylan son haliyle herkesi şaşırttı.
4 AYDA 18 KİLO GİTTİ
Geçtiğimiz Mayıs ayında diyet yapmaya başlayan ünlü oyuncu, 4 ayda toplam 18 kilo verdi. Ahmet Mümtaz Taylan fit haliyle beğeni topladı.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın son haline yorum yağdı. Görenler fit olmanın sırrını merak etti.