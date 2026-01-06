Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kadir İnanır'dan yeni haber...

Beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alınan Kadir İnanır, 2024'te taburcu olmuştu.

Tedavisi hala süren İnanır'ı, Canan Kaftancıoğlu ziyaret etti.

"O HER ANLAMDA KADİR İNANIR"

Son olarak Canan Kaftancıoğlu, usta oyuncuyu ziyaret etti. Ziyaret sonrası Kadir İnanır'la objektif karşısına geçen Kaftancıoğlu, fotoğrafa şu notu düştü:

"Kadir İnanır'la fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta. Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır."

FİZİK TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle Kadir İnanır, bu kez başka bir hastanede tedavi altına alındı.

Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi süreci devam eden Kadir İnanır'ı bu süreçte ünlü isimler yalnız bırakmıyor.