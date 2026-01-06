Eda Erol'un bebeği göründü! Spordan fotoğraf yayınladı

- Eda Erol, ağustosta Ekrem Karaçayır ile evlenmişti.
- Hamile olan Erol, sosyal medyada büyüyen karnının fotoğrafını paylaştı.
- Erol, 17. haftada olduğu hamileliğini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Eda Erol, ağustos ayında görkemli bir düğünle pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile nikah masasına oturmuştu.
Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Erol, bebek beklediğini duyurmuştu. Bir erkek bebek bekleyen Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
BEBEK BÜYÜYOR
Spor salonundan ayna pozu veren ünlü isim, karnının iyice belirginleştiği son haliyle tam not aldı.
Hamileliğinin 17. haftasında olan Erol, bebeğinin boyutunu bir nar simgesiyle eşleştiren görüntüyü paylaşımına ekleyerek "Nar'ımla spordayız" notunu düştü.