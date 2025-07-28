4 ayda 24 kilo vermişti! Işın Karaca'ın yeni karelerine beğeni yağdı

Hit şarkıları ve dikkat çeken açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam eden Işın Karaca, İstanbul'u terk ederek İzmir'in Urla ilçesine yerleşti.

Artık sessiz bir yaşamı tercih eden 52 yaşındaki şarkıcı Işın Karaca, verdiği kilolarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

4 AYDA 24 KİLO

4 ayda 24 kilo vererek hem fit görünümüne kavuşan hem de imajını baştan aşağı yenileyen Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla beğeni topladı. Takipçileri beğeni yağdırdı.

Karaca, verdiği kilolarla adeta bambaşka biri oldu. İmaj değişikliğine giden şarkıcının son hali sevenlerini şaşırttı. Ünlü şarkıcı nasıl kilo verdiğini TV8'de Gel Konuşalım programında açıklamıştı.

"YEMİYORUM"

'4 ayda 24 kilo verdim' diyen Işın Karaca ''Yemiyorum bu iş böyleymiş. Eşim Can ile birlikte doktor kontrolünde 24 saatte bir besleniyoruz. Aralıklı oruç yapıyoruz. Bir öğün yiyoruz. 30-40 dakikam var, ne istersem yiyorum. Maksimum 17.30 - 18.00 gibi yemeği yemiş oluyorum. Beden her şeye alışıyor. Sigarayı bıraktım. Bayağı sağlıklı yaşamaya başladım. Kilo da verdim sigarayı da bıraktım. Eşim de çok destek oldu.'' diyerek zayıflama sırrını izleyenlerle paylaşmıştı.