52 yaşındaki Heidi Klum’un kahvaltısı! Formunu soğanla koruyor

- Heidi Klum, sağlıklı kahvaltı rutini ile dikkat çekti.
- Instagram'da avokado, domates, soğan ve haşlanmış yumurtadan oluşan tabağını paylaştı.
- Klum’un bu düşük kalorili kahvaltısı sosyal medyada ilgi gördü.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Dünyaca ünlü 52 yaşındaki ünlü model Heidi Klum, sabah rutininin vazgeçilmezi olan sağlıklı kahvaltısını yayınladı.
"ŞAMPİYONLARIN KAHVALTISI"
Dünyaca ünlü 52 yaşındaki ünlü model, Instagram’da mavi-beyaz porselene özenle dizilmiş tabağını gösteren bir video yayınladı. Klum, kahvaltısını “şampiyonların kahvaltısı” olarak tanımlayarak takipçilerine gösterdi.
Eski Victoria’s Secret meleği, yaklaşık 150 kalorilik tahmin edilen bu besleyici tabakta neredeyse tamamen sebzelere yer verdi.
Klum’un kahvaltı tabağında;
• Avokado
• Domates
• Soğan
• Marul
• Kereviz
• Haşlanmış bir yumurta bulunuyordu.
Kendine küçük bir ödül olarak da incecik tereyağlı yarım dilim pumpernickel ekmeği ekledi. Video kısa sürede binlerce yorum aldı.