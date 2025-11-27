Abone ol: Google News

52 yaşındaki Heidi Klum’un kahvaltısı! Formunu soğanla koruyor

52 yaşındaki süper model Heidi Klum, sağlıklı sabah rutiniyle formunu nasıl koruduğunu gösterdi. Düşük kalorili tabağı sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 10:30
  • Heidi Klum, sağlıklı kahvaltı rutini ile dikkat çekti.
  • Instagram'da avokado, domates, soğan ve haşlanmış yumurtadan oluşan tabağını paylaştı.
  • Klum’un bu düşük kalorili kahvaltısı sosyal medyada ilgi gördü.

Dünyaca ünlü 52 yaşındaki ünlü model Heidi Klum, sabah rutininin vazgeçilmezi olan  sağlıklı kahvaltısını yayınladı.

"ŞAMPİYONLARIN KAHVALTISI"

Dünyaca ünlü 52 yaşındaki ünlü model, Instagram’da mavi-beyaz porselene özenle dizilmiş tabağını gösteren bir video yayınladı. Klum, kahvaltısını “şampiyonların kahvaltısı” olarak tanımlayarak takipçilerine gösterdi.

Eski Victoria’s Secret meleği, yaklaşık 150 kalorilik tahmin edilen bu besleyici tabakta neredeyse tamamen sebzelere yer verdi.

Klum’un kahvaltı tabağında;

• Avokado

• Domates

• Soğan

• Marul

• Kereviz

• Haşlanmış bir yumurta bulunuyordu.

Kendine küçük bir ödül olarak da incecik tereyağlı yarım dilim pumpernickel ekmeği ekledi. Video kısa sürede binlerce yorum aldı.

