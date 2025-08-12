6 ayda 26 kilo veren şarkıcı Işın Karaca şaşırtmaya devam ediyor! Bikinili pozlarını yayınladı

Ünlü olduğu günden beri kilolarıyla dikkat çeken Türk pop müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, geçirdiği mide ameliyatı sonrası uyguladığı diyetle fazla kilolarından sonunda kurtulmuştu.
26 KİLO GİTTİ
Bambaşka birine dönüşen Işın Karaca, 6 ayda tam 26 kilo vermişti.
Yeni görünümüyle beğeni toplayan ünlü isim şimdilerde Çeşme'de tatilin keyfini sürüyor. Peş peşe bikinili pozlar veren ünlü isim, son haliyle adından söz ettirdi.
Işın Karaca'yı bikinili gören takipçileri yorum yapmadan geçemedi.
SAĞLIKLI TAKVİYELERLE ZAYIFLAMA
Işın Karaca, kilo verme sürecini yalnızca diyetle değil, sağlıklı takviyelerle de desteklediğini belirtmişti.