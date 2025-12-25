Aslı Enver anneliği anlattı: Kızımla kendimi yeniden keşfettim

- Aslı Enver, anne olduktan sonra hayatı farklı bir perspektiften okumaya başladığını belirtti.
- Kendi iç sesine güvenerek oyunculukta içe dönük çalışmayı ve gerçek olma mücadelesini önemsediğini söyledi.
- Kızı Elay ile birlikte kendi çocuk tarafını ve yaratıcılığını yeniden keşfettiğini ifade etti.
Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alan Aslı Enver, Instyle dergisinin aralık-ocak sayısına kapak oldu.
Ünlü oyuncu, dergiye verdiği röportajda özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar...
"İÇ SESİME GÜVENİYORUM"
-Anne olmak, hayatı çok farklı bir yerden okumama sebep oldu. Kendi hızımı, kendi doğrularımı, kendi ritmimi buldum.
-Artık neyi nasıl yapmak istediğini bilen, kendi iç sesine güvenen biriyim.
-Oyunculukta içe dönük çalışmayı, karaktere alan açmayı daha çok önemsiyorum.
"HİKAYEYE TESLİM OLUYORUM"
-Eskiden ‘olması gerekenlere’ takılırdım, şimdi hikâyeye teslim olabiliyorum.
"ÖNEMLİ OLAN GERÇEK OLMA MÜCADELESİ"
-Hepimizin dışarıya gösterdiği bir versiyonu var; önemli olan gerçek olma mücadelesi.
-Ayna projesi beni oyuncu olarak bambaşka bir yolculuğa davet etti.
-Annelik bana yavaşlamayı, anda kalmayı ve daha çok şükretmeyi öğretti.
-Kızım Elay ile birlikte kendi çocuk tarafımı ve yaratıcılığımı yeniden keşfettim.