Aslı Enver anneliği anlattı: Kızımla kendimi yeniden keşfettim

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alan Aslı Enver, Instyle dergisinin aralık-ocak sayısına kapak oldu.

Ünlü oyuncu, dergiye verdiği röportajda özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar...

"İÇ SESİME GÜVENİYORUM"

-Anne olmak, hayatı çok farklı bir yerden okumama sebep oldu. Kendi hızımı, kendi doğrularımı, kendi ritmimi buldum.

-Artık neyi nasıl yapmak istediğini bilen, kendi iç sesine güvenen biriyim.

-Oyunculukta içe dönük çalışmayı, karaktere alan açmayı daha çok önemsiyorum.

"HİKAYEYE TESLİM OLUYORUM"

-Eskiden ‘olması gerekenlere’ takılırdım, şimdi hikâyeye teslim olabiliyorum.

"ÖNEMLİ OLAN GERÇEK OLMA MÜCADELESİ"

-Hepimizin dışarıya gösterdiği bir versiyonu var; önemli olan gerçek olma mücadelesi.

-Ayna projesi beni oyuncu olarak bambaşka bir yolculuğa davet etti.

-Annelik bana yavaşlamayı, anda kalmayı ve daha çok şükretmeyi öğretti.

-Kızım Elay ile birlikte kendi çocuk tarafımı ve yaratıcılığımı yeniden keşfettim.