Aslı Enver anneliği anlattı: Kızımla kendimi yeniden keşfettim

Anne olduktan sonra ekranlara ara veren oyuncu Aslı Enver, bir dergiye verdiği röportajla gündem oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.12.2025 09:16
  • Aslı Enver, anne olduktan sonra hayatı farklı bir perspektiften okumaya başladığını belirtti.
  • Kendi iç sesine güvenerek oyunculukta içe dönük çalışmayı ve gerçek olma mücadelesini önemsediğini söyledi.
  • Kızı Elay ile birlikte kendi çocuk tarafını ve yaratıcılığını yeniden keşfettiğini ifade etti.

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alan Aslı Enver, Instyle dergisinin aralık-ocak sayısına kapak oldu.

Ünlü oyuncu, dergiye verdiği röportajda özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar...

"İÇ SESİME GÜVENİYORUM"

-Anne olmak, hayatı çok farklı bir yerden okumama sebep oldu. Kendi hızımı, kendi doğrularımı, kendi ritmimi buldum.

-Artık neyi nasıl yapmak istediğini bilen, kendi iç sesine güvenen biriyim.

-Oyunculukta içe dönük çalışmayı, karaktere alan açmayı daha çok önemsiyorum.

"HİKAYEYE TESLİM OLUYORUM"

-Eskiden ‘olması gerekenlere’ takılırdım, şimdi hikâyeye teslim olabiliyorum.

"ÖNEMLİ OLAN GERÇEK OLMA MÜCADELESİ"

-Hepimizin dışarıya gösterdiği bir versiyonu var; önemli olan gerçek olma mücadelesi.

-Ayna projesi beni oyuncu olarak bambaşka bir yolculuğa davet etti.

-Annelik bana yavaşlamayı, anda kalmayı ve daha çok şükretmeyi öğretti.

-Kızım Elay ile birlikte kendi çocuk tarafımı ve yaratıcılığımı yeniden keşfettim.

