Samet Akaydin ve Hazal Çağlar'ın kına gecesi

- Hazal Çağlar ve Samet Akaydin evlilik yolunda kına gecesi düzenledi.
- Çift, 15 Haziran'da nişanlanmış, kına gecesinde anlarını sosyal medyada paylaşmıştı.
- Hazal Çağlar'ın kıyafeti ve performansı takipçilerinden beğeni topladı.
Oyuncu Hazal Çağlar ile milli futbolcu Samet Akaydin ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi.
NİŞAN YAPMIŞLARDI
Evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çift, 15 Haziran'da nişanlanmıştı. İkili, aşk dolu yeni fotoğrafları Instagram'dan takipçileriyle paylaşmıştı.
Gönül Dağı dizisiyle tanınan Hazal Çağlar ve Samet Akaydin, dün ise kına gecesi düzenledi.
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteriyle tanınan Hazal Çağlar, davul çalıp gönlünce eğlendi. Hazal Çağlar, kına gecesinden anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun özel günündeki iddialı kıyafeti de hayranlarından tam not aldı.