Okan Buruk, eski eşi Nihan Akkuş'la Paris'e gitti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2007 yılında modacı Nihan Akkuş ile hayatını birleştirmişti. 2009'de oğulları Ali Yiğit'i kucaklarına alan ünlü çift, 17 yıllık evlilik 2024'te bitmişti.

BİR ŞANS DAHA

Geçen ekimde ise barıştıkları söylenmişti. Birbirlerine bir şans daha veren eski çift, şu sıralar aşk tazeliyor.

PARİS ROMANTİZMİ

Okan Buruk, Süper Lig'e verilen arada soluğu Nihan Akkuş'un yanında, Fransa'da aldı. Önceki akşam Paris'in seçkin bir lokantasında yemek yediler. Yanlarında oğulları Ali Yiğit de vardı.