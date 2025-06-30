62 yaşında olduğuna inanmak zor! Aydan Şener'den beyaz bikinili poz geldi

Yeşilçam'ın güzellerinden Aydan Şener, yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Aydan Şener, her yaz verdiği bikinili pozlarına yenisini ekledi.

Aydan Şener, beyaz bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Yine adından söz ettirmeyi başaran 62 yaşındaki güzel oyuncuyu görenler, yorum yapmadan geçemedi.

"BEBEK GİBİ"

Takipçileri Şener için; "Kadın yaşlanmıyor", "İnanılmaz ", "Büyüleyici", "O varken ben bebektim şimdi o bebek gibi" yorumlarında bulundu.

Aydan Şener, bir süre önce yaptığı bir söyleşide kendisine gelen yorumlardan rahatsız olduğunu dile getirmişti:

"İLTİFAT BİLE DEĞİL"

"Yaşımla başımla hiç derdim yok, genç görünme sevdam da yok. Herkes yaşının güzeli olsun. '20 yaşında gibisiniz' demeleri benim için iltifat bile değil. Yaşsızım ben. Önemli olan içindeki çocuğu yaşatmak. O çocuk varken yaşlanmıyorsunuz. Sayılara takılmayın."