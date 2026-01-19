Tarkan'dan konser sonrası dinlenme pozu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarkan, uzun bir aradan sonra İstanbul'da sahne aldı.

7 yıl sonra İstanbul'da sahne alan Tarkan'a ilgi bir hayli yoğundu.

"YILLARI ARAYA KOYMAMALIYIM"

Seneler sonra yaptığı ilk İstanbul konserinde hayranlarına seslenen Tarkan, “Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım.” ifadelerini kullandı.

DİNLENME GÜNÜ

Tarkan verdiği iki konserin ardından dinlenmeye çekildi.

İstanbul'da verdiği iki konserin ardından Tarkan, "İki konser sonrası yan gelip yatma günüm. Koltukla aşk günüm." paylaşımını yaptı.