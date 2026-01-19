Abone ol: Google News

Tarkan'dan konser sonrası dinlenme pozu

Uzun bir aradan sonra İstanbul'da 2 konser veren Tarkan, dinlenmeye başladığı anları sosyal medyadan paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 19.01.2026 10:41
  • Tarkan uzun bir aradan sonra İstanbul'da seneler sonra tekrar sahneye çıktı.
  • Hayranlarına "Sen başkasın İstanbul" diyerek seslendi.
  • İki konser sonrası Tarkan, dinlenme anlarını sosyal medyada paylaştı.

Tarkan, uzun bir aradan sonra İstanbul'da sahne aldı.

7 yıl sonra İstanbul'da sahne alan Tarkan'a ilgi bir hayli yoğundu.

"YILLARI ARAYA KOYMAMALIYIM"

Seneler sonra yaptığı ilk İstanbul konserinde hayranlarına seslenen Tarkan, “Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım.” ifadelerini kullandı.

DİNLENME GÜNÜ

Tarkan verdiği iki konserin ardından dinlenmeye çekildi. 

İstanbul'da verdiği iki konserin ardından Tarkan, "İki konser sonrası yan gelip yatma günüm. Koltukla aşk günüm." paylaşımını yaptı. 

