9 çocuklu İzzet Yıldızhan'ın kızı güzelliğiyle gündem oldu

3 evliliğinden 9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan, sık sık verdiği aile pozlarıyla adından söz ettiriyor. Sanatçı son olarak kızı Zelal ile gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda kızıyla yaptığı araba yolculuğu sırasında fotoğrafını paylaşan İzzet Yıldızhan'ın kızı Zelal'i görenler, gözlerine inanamadı.

Gözlerden uzak büyütülen Zelal, hayatını da basın önünde yaşamayı tercih etmiyor. Güzelliğiyle dikkat eken Zelal, sosyal medya hesabını da gizli kullanıyor.

23 YILDIR EVLİLER

Geçtiğimiz aylarda yıllardır sır gibi sakladığı 23 yıldır aynı yastığa baş koyduğu Ajda Yıldızhan ile ilk defa fotoğrafını paylaşan Yıldızhan, her fırsatta ailesine zaman ayırarak gözlerden uzak bir yaşantı sürmeye özen gösteriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuar Bölümü mezunu olan Ajda Yıldızhan ile 23 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren 62 yaşındaki Yıldızhan'ın Mustafa, Ali Yuşa, Zelal, Sevgi, Veysel Efe, Ekrem Arin, İzzet, Ömer ve Hamza adında toplamda 9 çocuğu bulunuyor