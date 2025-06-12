ABD'de 40 yaş büyük biriyle evlenmişti! Meltem Miraloğlu yine gündemde

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"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, dizilerden teklif alamayınca Türkiye'yi terk etmişti.

YENİ İDDİALAR

2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, uzun süre adından söz ettirmişti. Kimlik ve belgelerinin çalındığını ifade eden Miraloğlu, ABD'de rehin tutulduğu iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Miraloğlu şimdi de sosyal medyada yayınlanan bir video ile gündem oldu. Miraloğlu'na ait olduğu iddia edilen videoda, çarpıcı açıklamalar yer aldı.

"BASIN ADI ALTINDA SUÇLAR İŞLENİYOR"

Miraloğlu, ABD'de örgütlenmiş bir grubun kırmızı bayraklı suçlar işlediğini ve bu suçların medya maskesi altında örtbas edildiğini iddia etti: "Amerika Birleşik Devletleri'nde örgütlenerek kırmızı bayraklı suçlar işleyen, bu suçları da basın adı altında kapatmaya çalışan, dolayısıyla haberlerimi yayınladıkları tüm ülkelerde basın aracılığıyla suçlar işlenmiştir."

Oyuncu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Amerika'da ilk defa yüz yüze tanıştığım 60 ve 85 yaş grubundaki kişiler ile birlikte çalışan bazı şahıslar tarafından planlayarak adam öldürmeye teşebbüs, intihar etmeye zorlama, insan ticareti, tecavüz, tehdit, darp ve ağır yaralama, belgede sahtecilik ve dolandırıcılık, ekonomik ve psikolojik şiddet, bilişim suçları, kişisel bilgilerin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmesi, immigration (göçmenlik) suçları da dahil olmak üzere birçok suç işlendiğini belirterek, Amerika New Jersey Campdon eyaletindeki Michelle Cohen Federal Supreme Court Mahkemesi'ne şikayetçi oldum." dedi.

"PKK MİLİTANINI OYNATTILAR"

Miraloğlu açıklamasında, Türkiye'de oynadığı "Hayat Devam Ediyor" dizisi sonrasında sinema çekimleri için İstanbul'dan Kuzey Irak'a tek başına gönderildiğini söyledi. Burada kendisini asker kıyafetli silahlı kişiler karşıladığını aktardı. Ardından şu ifadeleri kullandı: "Sinema çekimleri için beni telefonların bile çekmediği dağlarda Türk karşıtı PKK örgütünün askeri üstlerine götürüldüm. Irak'ın dağlarında gözetim altında oynamış olduğum karakter PKK militanı askeri üniforması giymekteydi.

"KÜRTÇE BİLMİYORUM"

Beni bu sinema filminde oynamam için görevlendiren menajer Harika Uygur ile iletişime geçtim. Benim menajerim olarak sizin ile anlaşmam bir aşk hikayesiydi ve ben hiç ama hiç Kürtçe bilmiyorum. Ve senaryoyu Kuzey Irak'ta senaristten alacaksın bahanesiyle size güvenerek tek başıma Kuzey Irak'ın dağlarına kadar gittim."

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIM"

Görüntülerin kamuoyuna ulaşmasının ardından ise yaşadıkları için şunları söyledi: "Bu görüntü beni Türkiye'de sokak ortasında yürünmez bir duruma sürüklüyordu. Direkt ya da manalı ölüm tehditleri almaktaydım. Menajerimden derhal bu filmde oynamış olduğum karakterin çıkarılmasını istedim. Menajerimin bana karşılığı aramızdaki kontrat iptali ve tüm bağlarımızın koparılmasıyla sonuç buldu.

Amerika'da davacı olduğum eski avukatım Metin'in de Irak Film projesi ekibiyle yakın dost olduklarının kanıtları var elimde. Bunu daha önce bilmiyordum. Kendisiyle ilk defa Amerika'da tanıştık."