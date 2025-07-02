ABD'li rapçi Diddy, fuhuştan hüküm giydi, seks ticareti suçundan beraat etti

ABD’de 16 Eylül 2024’ten beri New York Metropolitan Gözaltı Merkezi’nde tutulan ünlü rapçi Sean Combs, sahne adıyla “Diddy”, bugün Manhattan Federal Mahkemesi’nde bir kez daha hakim karşısına çıktı. Combs, eski sevgilileri şarkıcı Cassie Ventura ve Jane ile dosyadaki diğer kadınlara yönelik fuhuşa aracılık suçlarından mahkum edilirken, organize suç örgütü kurma ve seks ticareti suçlamalarından beraat etti.

"FREAK OFF" PARTİLERİ

Savcılar, Combs’un yaklaşık 20 yıldır sektördeki etkisini kullanarak evinde ve otel odalarında düzenlediği ve kayıt altına aldığı “Freak Off” adlı partilerde, eski sevgilileri ve bazı kadınları rızaları dışında cinsel ilişkiye zorladığını, kendisinin ise bu anları izleyip kayda aldığını iddia etti. Combs’un avukatları ise ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savundu.

Ventura ve Jane, Combs’un isteklerine uymazlarsa maddi desteklerinin kesileceği ve cinsel içerikli görüntülerinin sızdırılacağı tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını aktardı.

HAKKINDA 30'DAN FAZLA DAVA AÇILDI

55 yaşındaki rapçi, hakkında “rüşvet, fuhuş, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma ve uyuşturucu bulundurma” gibi ağır suçlamalar bulunuyor. Evinde yapılan aramalarda çok sayıda kayıt ve uyuşturucuya ulaşıldığı belirtildi. Combs’a karşı 30’dan fazla dava açıldı ve davalar 5 Mayıs 2025’te başlamıştı.

Duruşmada çıkan karar, müzik dünyasında ve hukuk camiasında büyük yankı uyandırdı.