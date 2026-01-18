Şoray Uzun’dan Atlas Çağlayan tepkisi: Yazıklar olsun

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin konuştuğu olay...

İstanbul’un Güngören ilçesinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi, kamuoyunda derin üzüntü ve öfkeye neden oldu.

Olay, sosyal medyada da geniş yankı bulurken, çok sayıda kullanıcı adalet çağrısında bulundu.

ŞORAY UZUN SESSİZ KALMADI

“Seksenler” dizisindeki performansıyla tanınan ünlü oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, yaşanan cinayete sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Uzun, özellikle şiddeti ve suç kültürünü normalleştiren yapımlara dikkat çekti.

"NASIL DAVRANMALARINI BEKLERDİNİZ"

Şoray Uzun paylaşımında, yalnızca yüksek kazanç sağlıyor diye şiddeti ve mafya kültürünü yücelten içeriklerin yıllardır izletildiğini vurgulayarak, bu anlayışın toplum üzerindeki etkilerine işaret etti.

Uzun, bu ortamda yetişen bireylerin davranışlarının şaşırtıcı olmaması gerektiğini belirtti.

"YAZIKLAR OLSUN"

Ünlü isim, paylaşımının devamında cezasızlık algısına da tepki göstererek, suç işleyenlerin kısa sürede serbest kalacaklarına dair inançlarının tehlikeli bir tablo oluşturduğunu savundu.

Uzun, “Yazıklar olsun” ifadeleriyle bitirdiği paylaşımında şunları söyledi: