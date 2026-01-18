Oyuncu Halit Ergenç, Türkiye'den ayrılıp Londra'da börekçi açtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de kazanıp yurt dışında yatırım yapan ünlü isimlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Bu isimler arasında başta Muhteşem Yüzyıl olmak üzere rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Halit Ergenç de katıldı.

55 yaşındaki oyuncu eşi Bergüzar Korel ile birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşındı.

OYUNCULUĞU BIRAKIP BÖREKÇİ AÇTI

Son olarak Kral Kaybederse dizisinde hayat verdiği Kenan Baran karakteri ile izleyici karşısına çıkan oyuncu Londra'da börekçi açtı.

Türkiye'ye gelerek eşi Bergüzar Korel ile bir ödül törenine katılan Ergenç, açtığı börekçiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"YENİ DEĞİL"

Haberleri doğrulayan ünlü oyuncu, "Yeni değil. Arkadaşlarımızla birlikte bir ortaklığımız var" dedi.

"İstanbul'da da şube açacak mısınız?" sorusuna da yanıt veren Ergenç, "Öyle bir düşüncemiz yok" yanıtını verdi.

İLK AYDA 2 TONLUK BÖREK SATIŞI

Öte yandan Halit Ergenç'in börekçisinin Londra'da büyük ilgi gördüğü öğrenildi.

2026 yılında şube sayısını 4'e çıkarmayı hedefleyen Halit Ergenç'in, börekçisini açtığı ilk ay 2 tonluk bir satış gerçekleştirdiği belirtildi.

GÖZLERDEN IRAK YAŞAM

Ergenç, 2009 yılında Bergüzar Korel’le evlenmiş, üç çocuklu, gözlerden uzak bir aile hayatı kurmuştu.

Çift, kendilerini magazin gündeminden uzak tutmaya çalışmaları ile biliniyordu.