Açıklaması tepki çekmişti! Can Yaman'ın 'El Turco' dizisini yayından kaldırdı

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Erkenci Kuş, İnadına Aşk gibi yapımlarla adını duyuran Can Yaman, yurt dışında adını duyurunca Türkiye'yi terk etmişti.

Her açıklaması ve her paylaşımıyla dikkat çeken ve kariyerine yurt dışında devam ettiren ünlü oyuncu son olarak 'El Turco' dizisini ile adından söz ettirmişti.

İTALYA'YI SEÇMİŞTİ

Yaman, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda ‘Türkiye mi? İtalya mı?’ sorusuna yanıt vermiş ve İtalya'yı tercih etmesiyle tepki çekmişti.

Türkiye'deki bir internet platformunda dizisi yayınlana başrol oyuncusu Can Yaman’a kötü haber geldi. Yaman'ın açıklamalarını gerekçe göstererek ‘El Turco’yu platformdan kaldırdı. Platform karara gerekçe olarak ‘Türk milletinin duyarlılıkları ve hassasiyetlerini’ gösterdi.

Platformun açıklaması şöyle:

''Son günlerde ‘El Turco’ dizimizde rol alan oyunculardan Can Yaman’ın yurt dışında verdiği bir röportajda kullandığı bazı ifadeler kamuoyunda farklı değerlendirmelere konu olmuş, çeşitli hassasiyetleri beraberinde getirmiştir. Bu konudaki tüm görüş ve eleştirilere açık yüreklilikle yaklaştığımızı ve milletimizin duyarlılıklarını her zaman önemsediğimizi özellikle vurgulamak isteriz.

"YAYINDAN KALDIRDIK"

‘El Turco’ dizisi; tarihimizin ilham verici bir döneminden yola çıkarak, Osmanlı’nın Avrupa’daki etkisini, cesaretini ve kültürel zenginliğini anlatmayı amaçlayan bir yapımdır.

Ancak kamuoyunda oluşan algının, dizinin temel yaklaşımı ve kanalımızın değerleriyle çelişen bir noktaya taşındığını üzülerek gözlemlemekteyiz.

Bu doğrultuda, tüm bu hassasiyetleri dikkate alarak ‘El Turco’ dizisini platformumuzdan yayından kaldırma kararı almış bulunuyoruz. Bu karar, halkımızla kurduğumuz güven ilişkisini koruma ve sorumlu yayıncılık anlayışımızın bir yansımasıdır. bu toprakların kültürünü ve tarihini evrensel bir dille anlatma misyonumuzu sürdürmeye, farklılıkları bir araya getiren, saygılı ve kapsayıcı yapımlarla yolumuza devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.''