Deniz Seki 'Doyamadım' şarkısını kime yazdığını açıkladı

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Deniz Seki’nin en duygusal parçalarından 'Doyamadım' ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Dillere pelesenk olan birçok şarkısı bulunan Deniz Seki, 'Doyamadım' şarkısıyla ilgili konuştu. Ünlü şarkıcının yıllar sonra yaptığı açıklama, şarkının gerçek hikayesini ortaya koydu.
Deniz Seki, babasıyla bir dönem küs olduğunu ve yaklaşık 6 ay boyunca konuşmadıklarını dile getirdi. Hatta o süreçte babasının nerede olduğunu bile bilmediğini söyleyen Seki’nin sözleri, yaşadığı kırgınlığın boyutunu gözler önüne serdi.
Ancak her şey, babasının vefat haberiyle değişti. Bu acı haberin ardından babasının adresini bulduğunu söyleyen Seki, onunla vedalaşma anını şu sözlerle anlattı:
"SEVGİLİM SANDILAR"
“Anne babaya küsülmezmiş. Ben babama küstüm ve 6 ay konuşmadım, nerede olduğunu bile bilmiyordum. Ölüm haberini alınca adresini buldum. Onu öptüm, kokladım, vedalaştım…Herkes o dönem bir sevgilim vardı ona yazdım zannetti.”
Ünlü isim, bu derin pişmanlık ve özlem duygusu ise “Doyamadım” şarkısını yazdı.. Seki, herkesin sevgiliye yazıldığını düşündüğü bu parçayı aslında babasına ithaf ettiğini açıkladı.
ŞARKI SÖZLERİ
Seni öpmeye koklamaya doyamadım
Biri geldi aldı elimde soramadım
Buna karşı gelinmez biliyorum
Göz göre göre buna boyun eğiyorum
Seni öpmeye koklamaya doyamadım
Biri geldi aldı elimden soramadım
Buna karşı gelinmez biliyorum
Göz göre göre buna teslim oluyorum
Aşk bu imkansızdır herzaman
Kalmaz bilirsin dünya sana
Duyulmaz sesin duyulmaz aşktan ibaret
Söz verdin sen benimdin niye yoksun yar
Seni öpmeye koklamaya doyamadım
Biri geldi aldı elimde soramadım
Buna karşı gelinmez biliyorum
Göz göre göre buna boyun eğiyorum
Seni öpmeye koklamaya doyamadım
Biri geldi aldı elimden soramadım
Buna karşı gelinmez biliyorum
Göz göre göre buna teslim oluyorum
Aşk bu imkansızdır herzaman
Kalmaz bilirsin dünya sana
Duyulmaz sesin duyulmaz bundan ibaret
Söz verdin sen benimdin niye gittin yar
