Acun Ilıcalı bir kez daha torun sevinci yaşadı! Banu Ilıcalı ikinci kez anne oldu

Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuş ve 2020'de çiftin ilk çocukları Begüm dünyaya gelmişti.

Mutlu evliliklerini büyüten çift, şimdi yeniden ailelerini genişletti.

Banu Ilıcalı, ikinci kez anne olarak babası Acun Ilıcalı'ya da ikinci kez torun sevinci yaşattı.

ELA BEBEK DOĞDU

Banu Ilıcalı'nın kızına verdiği adın Ela olduğu öğrenildi.

HEPSİ KIZ

Ilıcalı Ailesi yeni doğan Ela'nın sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşarken, Acun Ilıcalı'nın da ikinci kez dede olduğu haberi kısa sürede yayıldı. Çifte ve Ilıcalı'ya çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen 56 yaşındaki Ilıcalı'nın 4 kızı ve 2 kız torunu bulunuyor.