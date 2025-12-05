Abone ol: Google News

Kanser tedavisi görüyor! Irmak Ünal konuştu

Kızı ve oğluyla Bali'de yaşayan ve ocak ayında meme kanseri teşhisi konulan ve tedavisine devam edilen Irmak Ünal'dan yeni açıklama geldi.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 09:35
  • Irmak Ünal, 11 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı.
  • Son açıklamasında zor süreçten geçtiğini ama bunun üstesinden geldiğini belirtti.
  • Çocuklarıyla birlikte güçlü kalmaya çalıştığını ifade etti.

Cihan Ünal ile Sabiş Kuzuoğlu’nun kızı olan oyuncu Irmak Ünal'dan geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti.

Oyunculuk kariyerini bitirerek Bali'ye yerleşen Ünal, yaptığı açıklamada 11 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu. Ünlü isim, son açıklamasında sağlık durumu hakkında konuştu.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Zor günleri atlatmaya çalışan Irmak, "Geçen hafta, Pedro Almodovar’ın yönettiği bir Stranger Things sezonu gibiydi. Ben güzel görünmeye çalışırken aslında Allah yazılımımı güncelliyormuş. Bir şekilde sağ çıktım.

Çocuklarım ve ben, üç silahşorlar olarak bir sınav daha verdik. Aydınlanmayla delilik arasındaki o ince çizgide kendimi tekrar tekrar buluyorum.dedi.

