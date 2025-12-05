Kanser tedavisi görüyor! Irmak Ünal konuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cihan Ünal ile Sabiş Kuzuoğlu’nun kızı olan oyuncu Irmak Ünal'dan geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti.

Oyunculuk kariyerini bitirerek Bali'ye yerleşen Ünal, yaptığı açıklamada 11 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu. Ünlü isim, son açıklamasında sağlık durumu hakkında konuştu.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Zor günleri atlatmaya çalışan Irmak, "Geçen hafta, Pedro Almodovar’ın yönettiği bir Stranger Things sezonu gibiydi. Ben güzel görünmeye çalışırken aslında Allah yazılımımı güncelliyormuş. Bir şekilde sağ çıktım.

Çocuklarım ve ben, üç silahşorlar olarak bir sınav daha verdik. Aydınlanmayla delilik arasındaki o ince çizgide kendimi tekrar tekrar buluyorum." dedi.