Acun Ilıcalı ikna etti! Feyza Civelek, O Ses Türkiye Yılbaşı'nda şarkı söyleyecek

Acun Ilıcalı, yılbaşı gecesinde sahne alacak isimleri belirlemeye başladı. Bu isimlerden biri de fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek oldu.

Yayınlama Tarihi: 12.12.2025 13:03 Güncelleme:
  • Acun Ilıcalı, "O Ses Türkiye Yılbaşı" programında sahne alacak isimleri belirliyor.
  • "Kızılcık Şerbeti" dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek, sahnede "Kızılcıklar Oldu Mu?" türküsünü seslendirecek.
  • Civelek, bu özel performans için yoğun hazırlık yapıyor.

Yeni yıla girerken ekranların vazgeçilmez programı “O Ses Türkiye Yılbaşı” için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, yılbaşı gecesinde sahne alacak isimlere de karar vermeye başladı.

NİLAY SAHNEDE

Bu isimlerden biri de Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek oldu.

ÖZEL DERS ALIYOR

Feyza Civelek'in, yılbaşı özel programı için hummalı bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Özel ders alan Civelek, seçtiği şarkıyla Kızılcık Şerbeti’ne de atıfta bulunacak.

Ünlü oyuncu, sözleri Edirne-Keşan yöresine ait “Kızılcıklar Oldu Mu?” türküsünü seslendirecek.

