Acun Ilıcalı ikna etti! Feyza Civelek, O Ses Türkiye Yılbaşı'nda şarkı söyleyecek

Yeni yıla girerken ekranların vazgeçilmez programı “O Ses Türkiye Yılbaşı” için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, yılbaşı gecesinde sahne alacak isimlere de karar vermeye başladı.

NİLAY SAHNEDE

Bu isimlerden biri de Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek oldu.

ÖZEL DERS ALIYOR

Feyza Civelek'in, yılbaşı özel programı için hummalı bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Özel ders alan Civelek, seçtiği şarkıyla Kızılcık Şerbeti’ne de atıfta bulunacak.

Ünlü oyuncu, sözleri Edirne-Keşan yöresine ait “Kızılcıklar Oldu Mu?” türküsünü seslendirecek.