Safiye Soyman Londra'da! Boyundan büyük çanta denedi

64 yaşındaki Safiye Soyman, takipçilerini paylaşımlarıyla güldürmeye devam ediyor. Sosyal meydada sık sık abartılı filtreler kullanan Safiye Soyman, bu kez çantasıyla gündemde.

Londra'ya giden ve bir çantacıda video çeken Safiye Soyman, takipçilerini yine güldürmeyi başardı. Büyük bir çantayla video çeken ünlü isim şu sözlere yer verdi:

"BOYUMDAN BÜYÜK"

"Bu nasıl bir çanta, benim boyumdan büyük. Şu güzelim çantalar varken küçükler olur mu? Benden büyük boy, ben bununla gezeceğim. Türkiye'ye de bununla gidiyorum. Londra'dayım yeni bir akım başlatıyorum o küçük çantalara telefon bile sığmıyor." notunu düşmeyi ihmal etmedi.