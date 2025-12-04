Afra Saraçoğlu Amsterdam’da! Doğum gününü kutladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde yer alan Afra Saraçoğlu, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için tatile New York'a gitmişti. Saraçoğlu, ilgi gören kareleri peş peşe paylaşmıştı.

2 Aralık 1997 doğumlu olan Afra Saraçoğlu, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 28. yaşını kutladı.

Oyuncu, Instagram'dan yayımladığı doğum günü mesajında çocukluk fotoğrafını paylaşarak sevenlerine teşekkür etti.

"ÖZEL HİSSETTİM"

Saraçoğlu, paylaşımında ''Doğum günümü kutlayan, sevgisini hissettiren, bir şekilde yanımda olan herkese içten teşekkür ediyorum. Mesajlarınız, aramalarınız ve varlığınız bana kendimi gerçekten çok özel hissettirdi. Yeni yaşıma böyle güzel başlamamı sağladığınız için hepinize kalpten teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.