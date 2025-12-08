Sinem Kobal, Bakü'de! Hayranları yoğun ilgi gösterdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken "A.B.İ" dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Kenan İmirzalıoğlu ilebir dönem "Selena" dizisiyle akıllara kazınan oyuncu Sinem Kobal magazin gündeminin merak edilen çiftlerinden.

Ünlü çift, 2020'de Lalin'in, 2022'de ise Leyla'nın dünyaya gelmesiyle iki kız çocuğu sahibi olarak anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Sinem Kobal, bugün yer aldığı filmin Bakü'deki gösterimi için Azerbaycan'ın başkentine uçtu. Sinem Kobal, havalimanına iner inmez hayranları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Ünlü oyuncunun hazırlık süreci sonrası verdiği poz ise çok beğenildi. Kobal, oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.