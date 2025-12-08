Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'den pozlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Reyting rekorları kıran Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, magazin dünyasının en çok konuşulan ünlülerinden.

Özdemir, yalnızca ekrandaki başarılı performansıyla değil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde 'Altın 61 Ödülleri'nde "Yılın İlham Veren Kadın" oyuncu ödülünü alan Özdemir, bu defa son pozlarıyla beğeni topladı.

"HAVANIZ GÜZEL OLSUN"

Güzel oyuncu yayınladığı karesine, "Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun" notunu düştü.

Özdemir'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.