Oryantal Asena, Hasan Dere'den neden boşandığını açıkladı

Ünlü oryantal sanatçı Asena Çakmak ile iş insanı Hasan Dere arasındaki 8 yıllık evlilik, geçtiğimiz eylül ayında bitmişti.

ORTAK AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI

Boşanmanın ardından çift, ortak bir açıklama yayınlamış ve “Sekiz yıl süren evliliğimizi sevgi, saygı ve dostlukla sonlandırdık. Hâlâ birbirimizi seviyoruz; dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullanmışlardı.

Boşanmanın perde arkasında, Asena’nın uzun süre ara verdiği sahnelere dönme isteği olduğu belirtilmişti. Hasan Dere, dans ve sahne kariyerine geri dönmek isteyen eşiyle, bu durum nedeniyle anlaşamadığını dile getirmişti.

"ASKER ARKADAŞI GİBİ OLDUK"

Asena, boşanma nedenini aylar sonra açıkladı. Ünlü sanatçı, 'Birbirimize karşı sevgimiz, saygımız azalmasın diye boşandık. Eşimle işte de evde de devamlı birlikteydik. Asker arkadaşı gibi olduk." diye konuştu.

"Boşandıktan sonra sahneye çıkmak nasıl bir duyguydu?” sorusunu “8 yıl sonra sahneye çıktım. Sahnede arkamı dönüp hüngür hüngür ağladım.' dedi.