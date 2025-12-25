Abone ol: Google News

Ahmet Çakar, Hadise davasını kaybetti! Tazminat ödeyecek

Hadise’nin Ahmet Çakar’a açtığı hakaret davasında karar verildi. Çakar, 50 bin TL manevi tazminatı faiziyle ödeyecek.

Yayınlama Tarihi: 25.12.2025 11:17
  • Hadise, Ahmet Çakar’a açtığı hakaret davasını kazandı.
  • Çakar, 50 bin TL manevi tazminatı faiziyle ödeyecek.
  • Mahkeme, söz konusu ifadelerin Hadise'nin itibarını zedelediğine karar verdi.

Şarkıcı Hadise, YouTube kanalında kendisi hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla futbol yorumcusu Ahmet Çakar’a dava açmıştı.

Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu’nun sunduğu dava dilekçesinde, söz konusu ifadelerin müvekkilin itibarını, onurunu ve saygınlığını zedelediği belirtilerek 50 bin lira manevi tazminat talep etmişti.

FAİZİYLE ÖDEYECEK

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kabul ederek Ahmet Çakar’ın 50 bin lira manevi tazminatı, 15 Aralık 2024’ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Hadise’ye ödemesine hükmetti.

