Eda Ece'den Şebnem Bozoklu açıklaması: Tanışmıyoruz

Ekranların beğenilen oyuncularından Eda Ece, sosyal medya hesabından meslektaşı Şebnem Bozoklu'yu takipten çıkarttı.

Daha sonra Bozoklu'yu yeniden takibe alan Eda Ece, ilk kez konuştu.

Olayların tamamen bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirten Eda Ece, meslektaşı Bozoklu ile daha önce hiç yüz yüze tanışma fırsatlarının olmadığını söyledi.

"POZİTİF BİR ŞEY"

Eda Ece, "Şebnem Bozoklu'yla biz hiç gerçek hayatta yüz yüze tanışmadık. Hiç canlı görmedim ben Şebnem'i, o da beni görmedi. Ama çok tatlı ve komik bir kız olduğu için ben onu ve o da beni takip ettik yani birbirimize olan sevgimizden dolayı aslında. Çok pozitif bir şey var.

"GÖRÜR GÖRMEZ TAKİP ETTİM"

Kimse kimseyi takipten çıkmadı, kimse kimseyi tanışmıyor da aslında ama onun beni takibe aldığını görünce ben de onu takibe aldım. Görür görmez takip ettim, sevdiğim bir oyuncu, güldüğüm bir oyuncu. Tam tersine yani demek ki birbirimizi ne kadar çok seviyormuşuz ki tanımadan takip etmişiz yani." diye konuştu.