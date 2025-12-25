Özcan Deniz'in annesinden kötü haber

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Özcan Deniz'in artık görüşmediği annesi Kadriye Deniz’in, bir süredir kanserle mücadele ettiği ortaya çıktı.

Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler, annesinin sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

"YOLA DEVAM"

Hastaneden fotoğraf paylaşan Gürler, "Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam.

Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum" diyen Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler, şifa bekleyen herkes için Allah'tan şifa dilediğini ifade etti.

"AİLESİNİ SİLMİŞTİ"

Ağabeyi Ercan Deniz'le maddi anlaşmazlıklar nedeniyle mahkemelik olan Özcan Deniz, ailesini reddederek "Sevgili anneciğim, yaptığınız sayısız kötülüğe göğüs gerdim ama yolumuz aynı değil. Vefatınızda da orada olmayacağım, masraflarınızı karşılarım merak etmeyin. Eğer sizden önce ben gidersem gelmeyin, gelirseniz taşlanırsınız. Tavsiyem ve vasiyetimdir. Gelmeyin, benden ve ailemden uzak durun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun." demişti.