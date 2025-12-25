Selena'nın Müstesna'sı Parla Şenol'dan itiraf: Hades'i canlandıran Sinan'la anlaşamazdım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından Selena'nın başrollerinde; Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş yer almıştı.

Selena dizisinde Müstesna'yı canlandıran Parla Şenol, yıllar sonra itirafıyla gündeme geldi.

ORTAK SAHNELERİ OLMADI

Müstesna'ya hayat veren Parla Şenol, Hades'e hayat veren Sinan Çalışkanoğlu'yla yaşadığı problem yüzünden bir daha ikisine ortak sahne yazılmadığını söyledi.

Başta isim vermeyen Parla Şenol, daha sonra sette rahatsız olduğu kişinin Sinan Çaışkanoğlu olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"SAYGISIZ"

"İş ciddiyetini bozan bir oyuncuydu. Çok şamata yapıyordu. Set gecikiyor, iş aksıyor. Gece 11.30 olmuş, insanlar evine gitmek için can atarken gidip, orada elektrikçinin bacağını hav hav diye ısırmanın bir anlamı yok yani. Bana da saygısızlık, orada çalışan herkese saygısızlık!"