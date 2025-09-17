Ahmet Kural iki çocuğunu da ABD vatandaşı yaptı! Israrı sosyal medyadan tepki aldı

Şu sıralar Gassal dizisiyle adından söz ettiren Ahmet Kural, 2023 yılında avukat Çağla Gizem Şahin ile evlenmişti. Mutlu çiftin ilk bebekleri Kemal, geçtiğimiz yıl dünyaya gelmişti.

İKİ ÇOCUK DA YURT DIŞINDA DOĞDU

Geçtiğimiz mayıs ayında ise Çağla Gizem Kural’ın ikinci kez hamile olduğu ve çiftin erkek bebek beklediği öğrenilmişti.

Ahmet Kural ve eşi Gizem Şahin ilk çocuklarının doğumu için Miami’ye gitmişti, çift ikinci çocuk için de benzer bir yol izledi.

HER ŞEY ABD VATANDAŞLIĞI İÇİN

Gel Konuşalım programının iddiasına göre; çiftin ikinci çocuklarının ABD vatandaşlığı alabilmesi için doğuma San Diego’ya gittiği ortaya çıktı.

Programın sunucularından Mehmet Üstündağ, "Trump'ın açıklaması sonrası Miami riski almadılar. İlla Amerika'dan vatandaşı olsun diye San Diego’ya gittiler." dedi.

Ahmet Kural'ın Amerika ısrarı, sosyal medyada tepki topladı.