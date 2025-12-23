Ahmet Tatlıses acı haberi verdi: Amcam Hakk'ın rahmetine kavuştu

- Ahmet Tatlıses, sosyal medyada amcası Halil Ağa Tatlı'nın vefatını duyurdu.
- Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile sorunlar yaşayan Ahmet Tatlıses, son gönderisinde sitem dolu ifadeler kullandı.
- Cenaze, Şanlıurfa'daki Yusuf Paşa Camii'nden kaldırılacak.
Çocuklarıyla ve ailesiyle yaşadığı kavgalarla sık sık gündeme gelen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bir süredir görüşmediği oğlu Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı aldırmış, kararın ardından Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe takılmıştı.
Yaşadığı durumdan dolayı sürekli sitem dolu paylaşımlar yapan Ahmet Tatlıses, son gönderisinde acı haberi verdi.
"AMCAM VEFAT ETTİ"
Amcasının vefat ettiğini açıklayan Tatlıses, "Amcam Halil Ağa Tatlı, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi öğle namazına müteakip Şanlıurfa Yusuf Paşa Camii'nden alınarak Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda defnedilecektir." dedi.