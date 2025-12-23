Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’dan yeni pozlar! Aşk pozları beğeni topladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

53 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, annesi, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde günlerce yer almıştı. Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile mahkemelik olmuştu.

Ailesini sildiğini belirten ünlü isim, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.

YENİ AŞK KARELERİ

Sosyal medyada aktif olan Özcan Deniz ve Samar Dadgar çifti, mutluluk pozlarını sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor.

İkilinin Instagram'dan yayımladıkları romantik karelere kısa sürede yorum ve beğeni geldi. Aşıklar yeni fotoğrafları "Happy yalda night" notuyla yayınladı.