Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’dan yeni pozlar! Aşk pozları beğeni topladı

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, neyse ki özel hayatında mutluluğu sonunda buldu. Eşi Samar Dadgar sosyal medya hesabına yeni romantik kareler yükledi.

Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 11:13
Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 11:13
  • Özcan Deniz, aile sorunlarıyla gündemde kaldıktan sonra eşi Samar Dadgar ile mutluluğu buldu.
  • Eşi, sosyal medyada romantik fotoğraflar paylaştı ve büyük beğeni topladı.
  • Çift, "Happy yalda night" notuyla aşk dolu anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

53 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, annesi, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde günlerce yer almıştı. Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile mahkemelik olmuştu.

Ailesini sildiğini belirten ünlü isim, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.

YENİ AŞK KARELERİ

Sosyal medyada aktif olan Özcan Deniz ve Samar Dadgar çifti, mutluluk pozlarını sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor.

İkilinin Instagram'dan yayımladıkları romantik karelere kısa sürede yorum ve beğeni geldi. Aşıklar yeni fotoğrafları "Happy yalda night" notuyla yayınladı.

