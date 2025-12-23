Rafet El Roman’dan evlilik açıklaması! Cevabı gündem oldu

- Rafet El Roman, konser sonrası aşk ve evlilikle ilgili sorulara yanıt verdi.
- Ünlü sanatçı, ne aşka ne de evliliğe tövbe etmediğini, hayatı akışına bıraktığını belirtti.
- Ayrıldığı insanlarla dost kalmaya çalıştığını söyledi.
57 yaşındaki Türk pop müziğinin sevilen ismi Rafet El Roman, Kıbrıs'ta konser verdi. Sahneden iner inmez röportaj veren ünlü isim, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ünlü sanatçı, "Aşka ve evliliğe tövbe ettiniz mi, yeniden evlenir misiniz?" sorusuna "Ne aşka ne de evliliğe tövbe ettim. İsyankâr biri değilim.
"HAYATI AKIŞINA BIRAKIRIM"
Hayatı akışına bırakırım. Olmazsa 'nasip böyleymiş' derim. Ayrıldığım insanlarla düzgün ilişkiler kurmaya, dost kalmaya çalışırım." dedi.