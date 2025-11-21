Ahmet Tatlıses'ten yeni gönderme: "Duruşu sağlam olanın duası kabul olur."

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıllardır çocuklarıyla olan problemleriyle gündeme gelen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in derdi bitmiyor. Tatlıses, büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla dikkat çekmişti.

Oğlu için uzaklaştırma kararı aldıran İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesaplarından sık sık birbirine gönderme yapmaya devam ediyor. Bir cuma mesajı yayınlayan Ahmet Tatlıses'in sözleri dikkat çekti.

Babasına gönderme yapan Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:

"İYİLİK GİZLİ YAPILIR"

"Hayırlı cumalar. Bugün herkes şunu bilsin, insanı büyüten zaman değil taşıdığı karakterdir. İyilik gizli yapılır ama karşılığı gizli kalmaz. Hayat kimin ne olduğunu günü geldiğinde ortaya çıkarır. Temiz kalbe yürüyenle niyetini gizleyen bir olmaz. Her adımın bir hesabı, her sözün bir bedeli vardır. Allah doğru duranla doğruyu arayanın yolunu açık eder. Hayırlı cumalar olsun. Duruşu sağlam olanın duası kabul olur."