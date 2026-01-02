Ahu Yağtu yeni yıla genç sevgilisiyle girdi! Paylaşım gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Özel hayatını her zaman gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ünlü isimlerden Ahu Yağtu, gönlünü en son kendisi gibi oyuncu olan Bora Cengiz'e kaptırdığı ortaya çıktı.

Kasım ayında aşk yaşadıkları ortaya çıkan Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, yeni yıla birlikte girerek ilk paylaşımlarında bulundu.

YENİ YIL GECESİ

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, birlikteliklerine dair ilk paylaşımlarını yeni yıl gecesinde yaptı.

GENÇ SEVGİLİ

Yeni yılı birlikte karşılayan ikilinin o anları, Bora Cengiz tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

AYDA 10 BİN DOLAR

Cem Yılmaz ile bir yıl süren evliliğinin ardından bol rakamlı ‘nafaka’ kriziyle 12 yıldır gündemden düşmüyor. Ünlü komedyen eski eşi Ahu Yağtu'ya ayda 10 bin dolar ödüyor.